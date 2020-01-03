Власти Москвы заявили об отсутствии планов на строительство метро в Зеленограде

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Строительство линии метро в Зеленограде не планируется, заявил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он объяснил в своем твиттере это тем , что сложно и дорого "идти" по территории области.

В Зеленоград метро строить не будем , сложно идти по территории области, дорого и надеемся что с запуском МЦД-3 оно заработает как наземное метро. 31 декабря у Мэра обсуждали вопросы М Ц Д, когда большинство уже праздновали!) — Марат Хуснуллин (@khusnullin_) 2 января 2020 г.

При этом транспортные проблемы Зеленограда, по словам Хуснуллина, должен решить третий маршрут Московских центральных диаметров.

Прошлым летом заммэра Москвы отмечал, что в ближайшие годы проекты по продлению линий метро в Подмосковье реализованы не будут.