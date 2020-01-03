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Власти Москвы заявили об отсутствии планов на строительство метро в Зеленограде

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Строительство линии метро в Зеленограде не планируется, заявил в пятницу заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он объяснил в своем твиттере это тем , что сложно и дорого "идти" по территории области.

При этом транспортные проблемы Зеленограда, по словам Хуснуллина, должен решить третий маршрут Московских центральных диаметров.

Прошлым летом заммэра Москвы отмечал, что в ближайшие годы проекты по продлению линий метро в Подмосковье реализованы не будут.

Москва Зеленоград

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