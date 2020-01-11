Граффити с изображением Плисецкой не будут удалять с фасада московского дома

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти столицы опровергли информацию, появившуюся в соцсетях о том, что граффити с изображением выдающейся балерины Майи Плисецкой будет удалено с фасада дома на Большой Дмитровке.

"Граффити с изображением Майи Плисецкой на доме по улице Большая Дмитровка удалять не будут", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что мэрия требует до 20 января закрасить граффити Плисецкой на фасаде одного из домов по Большой Дмитровке. Автор изображения - бразильский художник Эдуардо Кобра. Причиной такого решения называлось якобы отсутствие согласования на размещение граффити.

Майя Плисецкая - выдающаяся русская балерина, народная артистка СССР и герой Социалистического труда. Скончалась в мае 2015 года в Германии.