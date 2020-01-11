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Граффити с изображением Плисецкой не будут удалять с фасада московского дома

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Власти столицы опровергли информацию, появившуюся в соцсетях о том, что граффити с изображением выдающейся балерины Майи Плисецкой будет удалено с фасада дома на Большой Дмитровке.

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"Граффити с изображением Майи Плисецкой на доме по улице Большая Дмитровка удалять не будут", - сказал заммэра Москвы Петр Бирюков журналистам в субботу.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что мэрия требует до 20 января закрасить граффити Плисецкой на фасаде одного из домов по Большой Дмитровке. Автор изображения - бразильский художник Эдуардо Кобра. Причиной такого решения называлось якобы отсутствие согласования на размещение граффити.

Майя Плисецкая - выдающаяся русская балерина, народная артистка СССР и герой Социалистического труда. Скончалась в мае 2015 года в Германии.

Умерла Майя Плисецкая

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Кинофильм "Балерина" (режиссер Вадим Дербенев). Балерина Майя Плисецкая в главной роли. 1970 год.Кинофильм "Балерина" (режиссер Вадим Дербенев). Балерина Майя Плисецкая в главной роли. 1970 год.Солистка Большого театра Союза ССР Майя Плисецкая в роли Одетты в балете Петра Чайковского "Лебединое озеро". 1976 год.Майя Плисецкая и Александр Богатырев во время репетиции. 1979 год.1983 год.1985 год. Государственный академический Большой театр Союза ССР. Балерина Майя Плисецкая в танцевальном классе.Балерина Майя Плисецкая во время презентации своей книги "Я, Майя Плисецкая...". 1994 год.Майя Плисецкая со своей балетной труппой "Имперский русский балет" выступала на сцене Нижегородского академического театра оперы и балета имени А.С. Пушкина. На снимке: Майя Плисецкая во время пресс-конференции. 1997 год.Майя Плисецкая и ее бывший партнер по сцене Борис Акимов во время пресс-конференции накануне гала-концерта, посвященного 75-летию великой балерины. 2000 год.2000 год. Церемония награждения российской премией "Российский национальный Олимп". Самые знаменитые россияне ХХ века были награждены дипломами и памятными подарками. "Национальным героем года" признан летчик-космонавт Алексей Леонов (на снимке справа), "Человеком-эпохой" - бывший президент СССР Михаил Горбачев, титул "Человек-легенда" присвоен Владиславу Третьяку , а "Суперзвездой" была названа Майя Плисецкая (на снимке слева) .Майя Плисецкая во время церемонии открытия IX Московского пасхального фестиваля, посвященного 65-летию победы в Великой отечественной войне, в Большом зале Консерватории. 2005 год.Майя Плисецкая во время открытия выставки "Майя Плисецкая", посвященной юбилею балерины, в ЦВЗ "Манеж". 2005 год.Майя Плисецкая на презентации альбома своих фотографий под названием "Аве Майя", которая состоялась в Московском Доме книги на Новом Арбате. 2005 год.Президент РФ Владимир Путин и балерина, хореограф Майя Плисецкая на церемонии открытия новой сцены Мариинского театра. 2013 год.
Кинофильм "Балерина" (режиссер Вадим Дербенев). Балерина Майя Плисецкая в главной роли. 1970 год.
Москва Большая Дмитровка Эдуардо Кобра Майя Плисецкая

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