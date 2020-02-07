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Московские чиновники разрешили нанести 228 новых граффити на фасады зданий

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Москве специальная комиссия разрешила нанести на фасады зданий 228 новых граффити, в том числе изображений военачальника Митрофана Неделина и актера Сергея Бодрова-младшего", сообщил заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

Это произойдет в теплое время года. Одобренные муралы должны популяризировать выдающихся личностей, исторические события, науку, спорт и искусство.

По словам Бирюкова, власти решили ввести согласование граффити, "исходя, в первую очередь, из требований самих москвичей".

"Рекламные граффити, зачастую низкого художественного качества, они портят облик города и наносятся без учета мнения жителей", - добавил он.

В Москве изменились правила размещения муралов. Теперь их можно наносить только после согласования, которое занимает месяц.

Сначала инициатор должен получить разрешение общего собрания собственников жилого дома, а затем - у уполномоченных инстанций, в том числе Москомархитектуры, департамента рекламы, департамента культурного наследия. Окончательное решение теперь принимает межведомственная комиссия по вопросам нанесения надписей, изображений на внешние поверхности нежилых зданий, строений, сооружений и многоквартирных домов. Ее возглавляет Бирюков.

Петр Бирюков Москва Москомархитектура Сергей Бодров

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