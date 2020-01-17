Таксист сбил трех человек в Москве

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Жертвами массовой аварии на западе Москвы стали два человека, еще один госпитализирован.

В пресс-службе столичного главка ГИБДД сообщили, что на Киевском шоссе водитель ВАЗ 2107 буксировал автомобиль ВАЗ 2111. На 26-м километре водители этих автомобилей по неустановленной причине остановились на полосе общественного транспорта и вышли на проезжую часть, говорится в сообщении пресс-службы в твиттере.

Тем временем водитель автомобиля такси, который ехал в попутном направлении по полосе общественного транспорта попытался объехать рейсовый автобус. При совершении маневра он наехал на находившихся на проезжей части троих человек - водителей остановившихся автомобилей и пассажира одного из них.

В результате ДТП два человека погибли и один в тяжелом состоянии доставлен в больницу, сообщили в Госавтоинспекции.

В настоящий момент на месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.