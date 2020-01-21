Власти Москвы пока не будут повышать максимальный тариф за парковку

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Правительство Москвы пока не планирует увеличивать верхнюю планку тарифа за парковку на улично-дорожной сети в размере 380 рублей в час, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В то же время он пояснил, что на отдельных загруженных улицах тариф может быть пересмотрен в сторону повышения, так как 15% парковочных мест для нормальной дорожной ситуации всегда должны быть свободными. Кроме того, отдельные парковочные места могут предоставлять на таких улицах только для местных жителей-резидентов.

Ранее сообщалось, что с 17 февраля палатные парковки появятся еще на 80 столичных улицах. Кроме того, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", на некоторых улицах, в основном в центре, будут изменены парковочные тарифы - как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Там рассказали со ссылкой на исследование РЭУ имени Плеханова, что количество парковочных мест в Москве выросло на 20%, но загрузка некоторых зон значительно изменилась. В качестве примера там привели случаи, когда на двух улицах по соседству действуют тарифы 200 рублей в час и 60 рублей в час.