Поиск

Власти Москвы пока не будут повышать максимальный тариф за парковку

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Правительство Москвы пока не планирует увеличивать верхнюю планку тарифа за парковку на улично-дорожной сети в размере 380 рублей в час, заявил заммэра столицы Максим Ликсутов.

В то же время он пояснил, что на отдельных загруженных улицах тариф может быть пересмотрен в сторону повышения, так как 15% парковочных мест для нормальной дорожной ситуации всегда должны быть свободными. Кроме того, отдельные парковочные места могут предоставлять на таких улицах только для местных жителей-резидентов.

Ранее сообщалось, что с 17 февраля палатные парковки появятся еще на 80 столичных улицах. Кроме того, сообщили в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства", на некоторых улицах, в основном в центре, будут изменены парковочные тарифы - как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения.

Там рассказали со ссылкой на исследование РЭУ имени Плеханова, что количество парковочных мест в Москве выросло на 20%, но загрузка некоторых зон значительно изменилась. В качестве примера там привели случаи, когда на двух улицах по соседству действуют тарифы 200 рублей в час и 60 рублей в час.

Москва

Новости по теме

Новости

Ликсутов сообщил о сокращении на треть числа поездок на личных автомобилях в Москве

Ликсутов сообщил о сокращении на треть числа поездок на личных автомобилях в Москве

На МЦД построят и модернизируют 14 ж/д платформ в 2020 году

На МЦД построят и модернизируют 14 ж/д платформ в 2020 году

Марш памяти Немцова решили совместить с акцией против несменяемости власти

Марш памяти Немцова решили совместить с акцией против несменяемости власти

Синоптики настроились на преодоление погодного рекорда 1898 года в Москве

Синоптики настроились на преодоление погодного рекорда 1898 года в Москве

Начинается столетие Феллини

Начинается столетие Феллини

Человек погиб в результате ДТП с маршруткой в Подмосковье

Девять постояльцев дома престарелых в Подмосковье попали в больницы с отравлением

Девять постояльцев дома престарелых в Подмосковье попали в больницы с отравлением

Таксист сбил трех человек в Москве

Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Мэрия Москвы согласовала митинг противников изменения Конституции 1 февраля

Еще на 80 улицах Москвы парковка станет платной с 17 февраля

Еще на 80 улицах Москвы парковка станет платной с 17 февраля
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');