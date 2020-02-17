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Фигуранту дела о беспорядках в Москве вызвали в суд скорую помощь

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы вызвал скорую помощь для проведения медицинского осмотра Андрея Баршая, который обвиняется в нападении на представителя власти в ходе протестной акции минувшим летом в Москве, передает корреспондент "Интерфакса" из суда.

Суд постановил отложить судебное заседание по рассмотрению дела по существу в отношении Баршая до 18:00 и вызвать ему врачей. В ходе судебного заседания студент МАИ пожаловался на головную боль и повышение температуры тела.

Ранее в понедельник Мосгорсуд оставил без удовлетворения две апелляционные жалобы защиты на содержание Баршая в СИЗО. Согласно решению суда, студент МАИ Баршай останется в следственном изоляторе до 27 февраля.

Протесты в Москве

29 января завершилось предварительное следствие по делу Баршая. 23 января Басманный суд Москвы продлил ему срок содержания под стражей до 27 февраля.

В тот же день ранее суд повторно рассмотрел материал о продлении Баршаю срока стражи до 27 января. Накануне перед этим Мосгорсуд отменил решение о продлении ареста и направил материалы на пересмотр. При повторном рассмотрении дела суд вновь принял решение об удовлетворении требований следствия.

Баршай обвиняется в применении в отношении представителя власти насилия, не опасного для здоровья (часть 1 статьи 318 УК РФ). По версии следствия, он напал на сотрудника Росгвардии, толкнув его с разбега в спину.

Как сообщалось ранее, следствие направляло студента на психиатрическую экспертизу в Федеральный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени Сербского. По результатам экспертизы Баршай был признан вменяемым.

В центре Москвы 27 июля 2019 года проходила несанкционированная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы. Были задержаны более тысячи человек. После акции СК возбудил уголовное дело о массовых беспорядках (ст. 212 УК РФ) и несколько дел о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов (ст. 318 УК РФ).

Андрей Баршай Мещанский суд Москва

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