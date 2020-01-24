В московском метро открыли второй склад забытых вещей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Московский метрополитен открыл второй склад забытых вещей на втором ярусе станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии, сообщил сайт мэрии. Первый склад продолжает работать на станции "Котельники".

Оба склада работают ежедневно с восьми часов утра и до восьми вечера. Там в течение полугода хранятся все вещи, забытые пассажирами метро и МЦК, кроме документов. Документы передаются в полицию.

На станциях и в вагонах метро находят примерно 700 забытых предметов в месяц. Чаще всего, это рюкзаки или чемоданы, но бывают и необычные находки. С конца 2019 года на склад на "Котельниках" поступили костюм Снегурочки, укулеле, аккордеон, клюшка и статуэтки в национальных костюмах. Больше половины вещей хозяева забирают, отмечают в мэрии.

Заявку о поиске пропавшей вещи можно написать через раздел "Забытые вещи" в приложении "Метро Москвы". Сотрудник склада свяжется с заявителем и поможет определить, где может быть его вещь. Забрать ее со склада можно по паспорту или другому удостоверению личности.

Найденную бесхозную вещь можно сдать дежурному по станции или полицейскому.