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В московском метро открыли второй склад забытых вещей

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Московский метрополитен открыл второй склад забытых вещей на втором ярусе станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии, сообщил сайт мэрии. Первый склад продолжает работать на станции "Котельники".

Оба склада работают ежедневно с восьми часов утра и до восьми вечера. Там в течение полугода хранятся все вещи, забытые пассажирами метро и МЦК, кроме документов. Документы передаются в полицию.

На станциях и в вагонах метро находят примерно 700 забытых предметов в месяц. Чаще всего, это рюкзаки или чемоданы, но бывают и необычные находки. С конца 2019 года на склад на "Котельниках" поступили костюм Снегурочки, укулеле, аккордеон, клюшка и статуэтки в национальных костюмах. Больше половины вещей хозяева забирают, отмечают в мэрии.

Заявку о поиске пропавшей вещи можно написать через раздел "Забытые вещи" в приложении "Метро Москвы". Сотрудник склада свяжется с заявителем и поможет определить, где может быть его вещь. Забрать ее со склада можно по паспорту или другому удостоверению личности.

Найденную бесхозную вещь можно сдать дежурному по станции или полицейскому.

Москва московский метрополитен МЦК

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