Чемпиона России по боксу заподозрили в нападении на росгвардейца

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - В отношении двукратного чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник в воскресенье.

Собеседник агентства сообщил, что дело возбуждено по статье 318 УК РФ.

По его данным, Кушиташвили подозревается в том, что ударил в лицо задерживавшего его сотрудника Росгвардии.

Как сказал источник, инцидент произошел на Фрунзенской набережной.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин подтвердил информацию об инциденте, не уточнив личности задержанных. "Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по городу Москве обратили внимание на двух подозрительных мужчин, которые при виде патрульного автомобиля попытались скрыться от стражей порядка в одном из подъездов. В ходе проверки документов мужчины вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования стражей правопорядка, а один из них напал на сотрудника Росгвардии, нанеся удар в лицо", - рассказал он.

По его словам, мужчины были задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции.

Представитель Росгвардии сообщил, что "в ходе личного досмотра в присутствии понятных у одного из задержанных был обнаружен и изъят пакетик с порошкообразным веществом, которое по результатам проведенной экспертизы признанно наркотическим веществом - кокаин".

В отношении одного из задержанных за совершение преступлений, предусмотренных российским законодательством, возбуждено уголовное дело, добавил Грибакин.

Сотруднику Росгвардии была оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего угрожает.