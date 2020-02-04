Присяжные признали вину мужчины в убийстве полицейского в московском метро

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - В Мосгорсуде коллегия присяжных заседателей во вторник вынесла обвинительный вердикт Нурлану Муратову, признав его виновным в убийстве полицейского на станции "Курская" московского метро в 2018 году.

"Присяжные большинством голосов признали Муратова виновным в инкриминируемом преступлении. При этом они сочли его заслуживающим снисхождения", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Согласно закону, если подсудимый признан присяжными заслуживающим снисхождения, суд не может назначить ему максимальное наказание, предусмотренное вменяемой статьей.

44-летний Муратов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

Как установлено, инцидент произошел в ночь на 3 сентября 2018 года. 23-летний сотрудник полиции остановил Муратова для проверки документов, они прошли в помещение на станции метро "Курская" для составления административного протокола. Мужчина, полагает следствие, выхватил у сотрудника полиции пистолет и выстрелил ему в голову.

Муратов является уроженцем Киргизии. По данным СМИ, гражданство РФ он получил более 10 лет назад.

В суде Муратов вину не признал.