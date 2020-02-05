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Биологический этап рекультивации мусорного полигона "Кучино" начнется весной

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Работы по биологическому этапу рекультивации полигона твердых бытовых отходов "Кучино" перенесли на 2020 год. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа

"Часть работ, которые были запланированы на конец 2019 года, перенесли на начало 2020 года из-за погодных условий (...) на полигоне завершат биологический этап рекультивации - тело свалки укроют слоем чернозема. Также там обустроят дороги для движения техники", - приводятся в сообщении слова заместителя министра экологии и природопользования Подмосковья Павла Биды.

В администрации Балашихи "Интерфаксу" уточнили, что работы начнутся весной.

В свою очередь в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области агентству пояснили, что технический этап рекультивации на полигоне завершен, идет приемка работ.

Полигон "Кучино" в Балашихе закрыли 23 июня 2017 года после "Прямой линии" с президентом России Владимиром Путиным.

Московская область Кучино

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