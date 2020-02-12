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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

В Москве построят три детских садика-трансформера

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве в 2020 году должны построить три здания-трансформера, которые по мере необходимости можно переоборудовать в детские садики или блоки для начальных классов, сообщил департамент градостроительной политики.

Глава департамента Сергей Левкин назвал проекты уникальными. "Групповые ячейки детсада можно переоборудовать в школьные классы и обратно", и это будет обходиться намного дешевле, чем строительство нового объекта, цитирует его пресс-служба.

Два трансформера строят в Южном Бутове, один - в Куркине, они будут приписаны к школам № 1985, № 2109 и гимназии №1786.

До конца года будут утверждены новые нормативы градостроительного проектирования в области образования, в которых впервые появится понятие "учебный корпус с возможностью трансформации в дошкольное отделение".

Москва Сергей Левкин

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