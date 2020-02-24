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Из-за аномального тепла в Москве распустились подснежники

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - В связи с аномально теплой погодой в столичном регионе досрочно распустились подснежники, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды в понедельник.

Как рассказал собеседник агентства, первые подснежники специалисты ГПБУ "Мосприрода" обнаружили на природных территориях "Долина реки Сетунь". Он отметил, что обычно в Москве подснежники появляются в конце марта - в апреле.

В пресс-службе сообщили, что подснежников (галантусов) насчитывается около 20 видов. На природных территориях столицы в естественной среде встречается только один вид - подснежник белоснежный. Попадаются и различные сортовые формы, которые высажены москвичами.

Практически все подснежники занесены в Красную книгу, и, как другие раннецветущие травянистые растения, нуждаются в особой охране.

Подснежники живут всего несколько недель. Основные процессы, которые обеспечивают их выживание, протекают под землей: в корнях, клубнях и луковицах. За небольшое время растениям нужно собрать максимум питательных веществ, созреть и рассеять семена.

Москва

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