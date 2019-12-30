Краснокнижные растения Сочи оказались под угрозой из-за теплой зимы и горожан

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Сотрудники Сочинского национального парка считают, что из-за теплой погоды могут исчезнуть первоцветы и уникальные растения, которые безжалостно рвут посетители.

"В связи с теплой погодой в Сочинском национальном парке начали активно цвести первоцветы. Леса нацпарка пестрят подснежниками, цикламенами, зимовниками и другими растениями, занесенными в Красные книги различного уровня", - сообщает пресс-служба нацпарка.

Так, сейчас в лесу можно встретить подснежник ризенский, семейства Амариллисовые. Подснежник занесен в Красную книгу Краснодарского края. Этот вид также включен в СИТЕС - международное соглашение по запрету торговли редкими видами. В России он встречается только на территории Сочинского национального парка.

Еще одним редким первоцветом является зимовник кавказский, семейства Лютиковые. Уязвимый восточно-средиземноморский реликтовый вид с сокращающейся численностью включен в Красную книгу Краснодарского края (2017).

Многие предприимчивые граждане срывают цветы и делают на этом бизнес, тем самым нанося непоправимый вред флоре Сочинского национального парка, подчеркивает пресс-служба.

Специалисты нацпарка напоминают, что сбор занесенных в Красные книги растений, в том числе первоцветов, строго запрещает природоохранное законодательство.

Штраф для физлиц составляет от 2,5 до 5 тыс. Для должностных лиц сумма штрафа в несколько раз выше (15-20 тыс. рублей). Юридическим лицам может грозить штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей. Также нарушителю предстоит возместить нанесенный природе ущерб. За каждый цветок, сорванный на территории Сочинского национального парка, придется заплатить 450 рублей.