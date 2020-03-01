Москвичей предупредили о сильном ветре с порывами до 17 м/с

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Спасатели распространили экстренное предупреждение об усилении ветра в Москве.

Как сообщили "Интерфаксу" в воскресенье в столичном главке МЧС, по прогнозам синоптиков (Росгидромет), в период с 15:00 часов 01 марта до 10:00 часов 02 марта местами по столице ожидается усиление ветра южной четверти с порывами 12-17 м/с.

В МЧС рекомендовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями, парковать автомобили вдали от них и слабо укрепленных конструкций.