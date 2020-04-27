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Риелторы назвали стоимость самой дорогой в Москве арендной квартиры апреля

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Самая дорогостоящая московская квартира на рынке аренды жилья в апреле обойдется нанимателю в один миллион рублей в месяц, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"Это 6-комнатный двухуровневый пентхаус площадью 480 кв.м. в 30-этажном ЖК на Ленинском проспекте на западе Москвы", - рассказали эксперты компании.

Стоимость найма остальных объектов из апрельского рейтинга самых дорогих арендных квартир находится в диапазоне от 900 до 500 тыс. рублей в месяц.

Второе место занимает 8-комнатная квартира с арендной ставкой 900 тыс. рублей. Квартира площадью 300 кв.м. занимает целый этаж в 6-этажном доме на Цветном бульваре.

На третьем месте 4-комнатные апартаменты за 600 тыс. руб. на Пресненской набережной, на 26-м этаже башни в ММДЦ "Москва-Сити". Площадь объекта составляет 190 кв. м. На четвертой позиции рейтинга также квартира в "Москва-Сити". Студия площадью 227 кв.м. сдается за 595 тыс. рублей в месяц.

Замыкает пятерку лот со ставкой найма 500 тыс. рублей. Это квартира в 7-этажном доме на Зоологической улице в центре столицы, общим метражом 320 "квадратов".

В марте эксперты "Инком-Недвижимость" подсчитали, сколько стоят самые дорогие арендные "однушки" Москвы. Лидером рейтинга оказалась квартира в "Москва-Сити", сдающаяся за 150 тыс. рублей в месяц.

Инком-Недвижимость Москва

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