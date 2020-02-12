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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

В России на карантин по гриппу закрыты почти 5000 школ

В России на карантин по гриппу закрыты почти 5000 школ
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В России на прошлой неделе на карантин по гриппу и ОРВИ были закрыты около 4900 школ, 280 садиков и 63 колледжа, сообщила замначальника эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Альбина Мельникова.

Кроме того, еще в 4500 образовательных учреждениях были закрыты на карантин отдельные классы.

По ее словам, эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошлой неделе был превышены в 37 регионах России, среди них нет Москвы и Московской области. Почти везде превышен порог заболеваемости у детей от семи до 14 лет.

"Но надо сказать, что превышение порога в большинстве субъектов достаточно умеренное - от 10 до 30%, и только в девяти субъектах - более 50% повышение", - сказала Мельникова.

В целом в стране, как и в Европе, циркулируют вирусы гриппа групп А и В приблизительно в одинаковых пропорциях. В последнее время эпидемиологи отмечают рост числа штамма гриппа A/H1N1-2009 (свиной грипп), который регистрировался в прошлые годы. Этот штамм заложен в вакцину, которой на данный момент привито 74 млн человек, или каждый второй россиянин, отметила чиновница.

Сообщения о закрытии школ из-за сезонного всплеска вирусных заболеваний начали поступать из регионов в конце января. Учреждения по мере возможностей переводили на дистанционное обучение. В Ноябрьске после госпитализации с ОРВИ школьницы, побывавшей в Китае, ее школу закрыли и перевели на дистанционное обучение. 11 февраля стало известно, что коронавирус у девочки не обнаружен. Отмечалось, что в ряде регионов выявлен "свиной грипп".

11 февраля на то, что в большинстве регионов превышен эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ, обратил внимание председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. В связи с этим он предложил ненадолго ограничить экскурсии в Госдуму, чтобы не создавать для депутатов "эпидемиологическое напряжение".

Росспотребнадзор Ноябрьск Госдума Дмитрий Морозов

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