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ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 07:02

Более 100 школ закрыты в Кузбассе из-за эпидемии ОРВИ

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Превышение эпидемиологического порога по ОРВИ и гриппу на 17% в Кузбассе стало причиной закрытия на карантин более 100 школ и детских садов в нескольких населенных пунктов региона, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в среду.

"В Белово, Мыски и поселке городского типа Краснобродский все школы на карантине минимум на семь дней или до особого распоряжения", - сказал представитель ведомства. Он уточнил, что за прошлую неделю было зарегистрировано 23 тыс. обращений к медикам с гриппом и ОРВИ, рост заболеваемости отмечается во всех возрастных группах.

В пресс-службе департамента образования по Кузбассу агентству сообщили, что всего в регионе полностью закрыты 132 школы и еще 21 школа частично. Также закрыты восемь детских садов, еще 49 частично.

Как сообщалось, с начала недели на карантин были закрыты все школы города Кемерово.

Ранее также стало известно, что все школы Нижнего Новгорода закроют на карантин с четверга, 13 февраля, из-за всплеска заболеваемости ОРВИ и гриппом. По этой же причине было решено объявить карантин по всех школах Саранска. Аналогичные меры были приняты в Якутске.

Кемеровская область Роспотребнадзор

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