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Все школы Саранска закроют на неделю из-за гриппа

В Карелии и Нижегородской области диагностирован свиной грипп

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Мэрия Саранска объявила во всех школах карантин с 12 по 18 февраля из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. В эти дни школьники будут учиться дистанционно.

На тот же срок будут отменены занятия в муниципальных организациях дополнительного образования города.

По данным управления Роспотребнадзора по Мордовии, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом в целом по региону выше эпидемического порога на 30,72%. Большинство заболевших - дети.

В Карелии из-за того, что заболеваемость детей ОРВИ и гриппом превысила на 26% эпидпорог, закрыты три школы и 46 отдельных классов в девяти школах Петрозаводска и отдельные классы в Костомукше и поселке Ляскеля Питкярантского района. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что у больных в регионе выявлены в том числе вирус свиного гриппа А(H1N1)09, вирус гонконгского гриппа А(H3N2) и гриппа В.

В Челябинской области по той же причине с 12 февраля закроют все колледжи, объявила замглавы регионального Роспотребнадзора Светлана Лучинина. По ее словам, также закрыты школы в 19 муниципалитетах, в них карантин рекомендовано продлить еще на неделю.

В Нижегородской области недельный эпидпорог по ОРВИ и гриппу превышен на 40%, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 63% заболевших - дети до 14 лет. Подтверждено 340 случаев гриппа, в основном это свиной грипп. В 14% образовательных учреждений области введен карантин. Это 96 школ и 30 детских садов, большая часть - в Нижнем Новгороде. Еще в 116 школах и 106 детсадах закрыты отдельные классы и группы.

С 5 февраля до особого распоряжения в Нижнем Новгороде была запрещена работа всех учреждений дополнительного образования.

В Иркутском районе Иркутской области все школы до 18 февраля переведут на дистанционное обучение, сообщила администрация муниципалитета. Ранее сообщалось, что из-за ОРВИ и гриппа в регионе вводился карантин в части школ Иркутска и во всех общеобразовательных учреждениях Усолья-Сибирского, Ангарского городского округа, Усть-Илимска и Усть-Кутского района.

Саранск Мордовия Роспотребнадзор Карелия Петрозаводск Челябинская область Нижегородская область Иркутская область

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