Все школы Нижнего Новгорода закроют на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Карантин вводится во всех школах Нижнего Новгорода с 13 февраля из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает департамент образования администрации города.

"По словам специалистов, решение приостановить учебный процесс в образовательных организациях принято с целью остановить дальнейший сезонный рост заболеваемости среди детей", - говорится в сообщении.

Так, за прошедшую неделю отмечен существенный рост числа заболевших, особенно среди школьников.

На сегодняшний день в городе полностью закрыты на карантин 72 школы, также не работает 21 детский сад.

"В связи с этим принято решение и выпущено соответствующее постановление на десять дней полностью закрыть все городские школы (151). Надеемся, что небольшой перерыв позволит всем ребятам вернуться к полноценной учебе уже в конце следующей недели", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что с 5 февраля до особого распоряжения в Нижнем Новгороде приостановлена работа всех учреждений дополнительного образования.

По данным управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в регионе отмечается превышение недельных эпидпорогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 40%. Среди заболевших 63% - это дети до 14 лет.