Поиск
ХроникаНовый коронавирус в КитаеОбновлено в 18:21

Все школы Нижнего Новгорода закроют на карантин из-за ОРВИ и гриппа

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - Карантин вводится во всех школах Нижнего Новгорода с 13 февраля из-за всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ, сообщает департамент образования администрации города.

"По словам специалистов, решение приостановить учебный процесс в образовательных организациях принято с целью остановить дальнейший сезонный рост заболеваемости среди детей", - говорится в сообщении.

Так, за прошедшую неделю отмечен существенный рост числа заболевших, особенно среди школьников.

На сегодняшний день в городе полностью закрыты на карантин 72 школы, также не работает 21 детский сад.

"В связи с этим принято решение и выпущено соответствующее постановление на десять дней полностью закрыть все городские школы (151). Надеемся, что небольшой перерыв позволит всем ребятам вернуться к полноценной учебе уже в конце следующей недели", - отмечается в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что с 5 февраля до особого распоряжения в Нижнем Новгороде приостановлена работа всех учреждений дополнительного образования.

По данным управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в регионе отмечается превышение недельных эпидпорогов по заболеваемости гриппом и ОРВИ на 40%. Среди заболевших 63% - это дети до 14 лет.

Нижний Новгород

Новости по теме

Новости

Сертификат на маткапитал можно будет получить за 5 дней вместо 15

Сертификат на маткапитал можно будет получить за 5 дней вместо 15

Что произошло за день: вторник, 11 февраля

Суд в Крыму отменил арест владельца парка львов "Тайган"

Суд в Крыму отменил арест владельца парка львов "Тайган"

Вернувшаяся из Китая петербурженка сбежала из-под карантина

Изменение Конституции

В Конституции предложено учесть пожизненный статус сенатора для экс-президентов

В Конституции предложено учесть пожизненный статус сенатора для экс-президентов

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

"Балтика", Heineken и AB InBev Efes выходят из российского Союза пивоваров

Сбербанк пока не планировал снижать ставки по ипотеке

"Плоские" тарифы Аэрофлота в ДФО могут оставить только для местных жителей

"Плоские" тарифы Аэрофлота в ДФО могут оставить только для местных жителей

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

ЦБ РФ продаст правительству Сбербанк по рыночной стоимости

Тюменская полиция заинтересовалась очередным видеорозыгрышем о коронавирусе

Тюменская полиция заинтересовалась очередным видеорозыгрышем о коронавирусе
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');