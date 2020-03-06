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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 13:21

Подмосковная ферма нарастит производство улиток в десять раз до конца года

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - К концу 2020 года производитель улиток из Коломны "Экодеревушка" планирует увеличить выпуск товара в десять раз, сообщили в Минсельхозпроде Подмосковья.

В 2019 году ферма произвела около 6 тонн улитов, в текущем году планирует нарастить производство до 60 тонн. Рост производства будет обеспечен изменением технологий, уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Также ферма закупила новое оборудование для производства пельменей из мяса улитки. Компания выпускает их уже больше года. Начинка состоит не из фарша, а из целой улитки. После установки нового оборудования выпуск пельменей будет увеличен. Компания будет поставлять их в продажу в замороженном виде.

Экодеревушка Коломна Московская область

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