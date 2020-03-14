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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 11:49

Самолет из Будапешта с неполадками приготовились принять в "Шереметьево"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В "Шереметьево" готовятся принять самолет Superjet из Будапешта, у которого в полете возникли технические проблемы, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, командир лайнера доложил о срабатывании датчика неисправности системы кондиционирования. Было принято решение снизиться до 15 тыс. футов (около 4,5 тыс. метров) и продолжить полет в аэропорт назначения - "Шереметьево", рассказал собеседник агентства.

Как ожидается, самолет приземлится в Москве в течение 40 минут.

Москва Шереметьево

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