Самолет из Будапешта с неполадками приготовились принять в "Шереметьево"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В "Шереметьево" готовятся принять самолет Superjet из Будапешта, у которого в полете возникли технические проблемы, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник.

По его данным, командир лайнера доложил о срабатывании датчика неисправности системы кондиционирования. Было принято решение снизиться до 15 тыс. футов (около 4,5 тыс. метров) и продолжить полет в аэропорт назначения - "Шереметьево", рассказал собеседник агентства.

Как ожидается, самолет приземлится в Москве в течение 40 минут.