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ХроникаЭпидемия коронавирусаОбновлено в 17:25

Более 70 рейсов задержано и отменено в московских аэропортах

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - 72 рейса задержаны и отменены вечером в субботу в аэропортах Москвы из-за погодных условий., свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Всего в аэропортах Москвы задержаны 57 рейсов, еще 15 отменены.

Больше всего рейсов - 22 - задержано в Домодедово, 16 рейсов задержано и 4 отменено во Внуково, 19 рейсов задержано в Шереметьево.

Аэропорты московской воздушной зоны аккредитованы по всепогодной категории. Однако в случае резкого ухудшения метеоусловий пилоты самостоятельно принимают решение о взлете и посадке.

Аэропорты работают в штатном режиме. Наземные и диспетчерские службы осуществляют прием, отправку и обслуживание самолетов в самых сложных метеоусловиях. Видимость на аэродромах достаточная, отметил собеседник агентства.

Ранее в МЧС предупреждали, что в Москве с 19:00 часов 14 марта до 02 часов 15 марта ожидается дождь, переходящий в сильный снег, усиление северного ветра порывами 15-20 м/с, метель, резкое понижение температуры воздуха до отрицательных значений, сильная гололедица.

Москва Домодедово Внуково Шереметьево

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