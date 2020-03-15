Четверть месячной нормы осадков выпала в Москве за несколько часов

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Прошедший в Москве в субботу вечером и в ночь на воскресенье снегопад на базовой городской метеостанции дал прирост 9 мм осадков в эквиваленте воды, сообщили "Интерфаксу" в столичном метеобюро.

"В субботу днем температура воздуха в Москве достигала восьми градусов тепла, однако после 18:00 характер погоды сильно изменился, похолодало более чем на десять градусов, и при сильном порывистом ветре всего за несколько часов выпало 9 мм осадков, что составляет чуть более четверти мартовской нормы", - уточнил собеседник агентства.

По его словам, в Москве высота снежного покрова, которого не было почти две недели, к утру воскресенья достигла 9 мм. При этом температура воздуха достигла минимума с начала календарной весны - минус 6,3 градуса.

Вместе с тем ожидается, что в скором времени снег в столичном регионе вновь растает.

Так, если в воскресенье днем в Москве будет не выше 1-3 градусов мороза, то в понедельник и вторник в дневные часы - уже 2-4 градусов тепла, в среду - плюс 4-9 градусов. Ночные заморозки, по предварительным прогнозам, прекратятся с середины будущей недели.

Как сообщалось, из-за непогоды накануне в столичных аэропортах десятки рейсов были задержаны и отменены.