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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05

Вестибюли станций "Площадь Ильича" и "Текстильщики" закроют на выходные

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - В субботу и воскресенье для пассажиров будут закрыты вестибюль станции "Площадь Ильича" Калининской линии и восточный вестибюль станции "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе подземки.

"Для входа и выхода со станции "Площадь Ильича" пассажиры смогут воспользоваться пересадочной станицей "Римская" Люблинско-Дмитровской линии. Попасть на станцию "Текстильщики" можно через ее западный вестибюль", - добавил собеседник агентства.

По его словам, в обычном режиме эти станции заработают с понедельника. При этом восточный вестибюль "Текстильщиков" вновь закроют в следующие выходные.

Москва Московский метрополитен Площадь Ильича Текстильщики

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