Собянин сообщил о двух тяжелых больных с COVID-19 в Москве

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - В Москве два человека, зараженных коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии, состояние еще восьми врачи оценивают как средней степени тяжести, заявил совещании у президента Владимира Путина мэр города Сергей Собянин.

Он уточнил, что тяжелые больные находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. Один из них находится в инфекционной больнице в Коммунарке.

По словам мэра, в городе подозрение на заражение есть у примерно 500 человек. "Часть еще неподтвержденных. Видим, реально где-то 80-90% подтвердится. Это не имеет значения, 400-500, динамика то есть достаточно высокая. Это серьезная история", - сказал он.

На середину дня 24 марта в России всего было подтверждено 495 случаев заражения коронавирусом, за сутки их стало больше на 57, в Москве число выявленных заражений выросло на 28.

Мэр напомнил, что 23 марта он издал указ о переходе лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями на домашний режим. Он назвал таких людей группой риска, у которой заболевание протекает наиболее тяжело. Он сказал Путину, что это требование будет распространено и на другие регионы, где быстро увеличивается число заболевших. В частности, он считает необходимым ввести его в Петербурге и во всех городах-миллионниках.

По словам Собянина, совместно с администрацией президента подготовлено соответствующее поручение, оно будет подписано позднее 25 марта. Чиновники рассчитали, сколько для таких регионов нужно коек, "отработали стандарт этих коек, стандарт больниц, сколько необходимо реанимационных, сколько ИВЛ".

Собянин сказал, что во вторник будет подписано соответствующее поручение регионам.

Он попросил президента поручить губернаторам жестко контролировать эпидемиологическую ситуацию.

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