Скончавшаяся в Коммунарке пациентка не была больна COVID-19 и умерла от рака

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Скончавшаяся в больнице в Коммунарке женщина не была больна коронавирусом нового типа, сообщает депздрав Москвы.

Там уточнили, что пациентка имела терминальную стадию онкологии: внутренние органы и ткани были поражены метастазами.

В больницу, где проходят лечение граждане, заразившиеся COVID-19 женщина была помещена из-за контакта с дочерью, которая недавно вернулась из эпидемиологически неблагополучной страны. Однако результат анализа на новую коронавирусную инфекцию у нее оказался отрицательный.

По данным на 23 марта, число зараженных коронавирусом в России достигло 438. От самого заболевания никто не скончался, однако ранее в Москве умерла женщина, у которой был подтвержден диагноз COVID-19, но она страдала от целого ряда хронических заболеваний и причиной ее смерти стал оторвавшийся тромб.