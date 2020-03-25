"Радон" огородил участок с радиоактивным грунтом на склоне Москвы-реки

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Ограждение установлено на склоне Москвы реки, где проводится обследование загрязненного грунта перед вывозом. Об этом сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Как отмечается, после завершения работ будет проведено повторное исследование лабораторией ФГУП "РАДОН" и независимой лабораторией, привлеченной по отдельному контракту.

Ранее сообщалось, что на участок строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ), откуда запланирован вывоз зараженного грунта, завезли санитарно-пропускные пункты.

ФГУП "Радон" работает на участке строительства мостового перехода в составе Юго-Восточной хорды. Работы ведутся на правом берегу Москвы-реки на участке, ограниченном Московским заводом полиметаллов (МЗП, Каширское шоссе, д.49) на западе, железнодорожным мостом Курского направления (ж/д платформа Москворечье) на востоке, рекой на севере и Каширским шоссе на юге (район Москворечье-Сабурово).

Гендиректор "Радона" Алексей Лужецкий заявлял, что на площадке будут работать от 10 до 20 человек, в том числе несколько дозиметристов. Работы по рекультивации площадки планируется завершить до конца мая.

О том, что склон реки около Московского завода полиметаллов в зоне строительства участка ЮВХ будет рекультивирован, в январе текущего года заявил мэр Москвы Сергей Собянин. При этом Собянин подчеркнул, что обнаруженные незначительные следы загрязнения не приведут к прекращению строительства ЮВХ.

Публикации о том, что в зону прокладки ЮВХ попадает могильник радиоактивных веществ - урана и тория появились в СМИ в начале лета 2019 года. Авторы говорили о возможности возникновения экологической катастрофы городского масштаба. В начале июля Гринпис сообщал о 12-кратном превышении радиационного фона, выявленном в ходе проверки грунта у МЗП.