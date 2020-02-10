В МЧС опровергли информацию о скачке радиации в районе Каширского шоссе

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Превышения естественного фона радиации на месте строительства Юго-Восточной хорды (ЮВХ), недалеко от которой залегает радиоактивный могильник, не зафиксировано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС Москвы.

В связи с появившейся в соцсетях и СМИ информацией о якобы имевшем место скачке радиации в этом районе аналитическая лаборатория контроля объектов окружающей среды в составе Центра управления в кризисных ситуациях столичного управления МЧС усилила мониторинг радиационного уровня в городе, добавили в ведомстве.

Там также рассказали, что радиометрические исследования по адресу Каширское шоссе, д. 49, где планируют строить ЮВХ, проводятся два раза в сутки ежедневно.

Ранее ряд СМИ сообщил о резком скачке радиации в Москве в районе Каширского шоссе, недалеко от которого расположен могильник с радиоактивными отходами Московского завода полиметаллов. В 1950-х годах на заводе производился радиоактивный торий, а также велись другие работы в интересах атомной промышленности, из-за в этом районе образовалось значительное количество опасных отходов.

Проблемная хорда

ЮВХ - планируемая многополосная скоростная автомагистраль в Москве. Мэр Сергей Собянин 24 января признал, что в зоне строительства хорды на склоне Москвы-реки действительно есть "пятна радиоактивного заражения", сохранившиеся с советских времен. Он констатировал, что завод полиметаллов ничего не делает, чтобы устранить ущерб экологии, поэтому город возьмет это на себя и проведет там рекультивацию.

Экологи с лета 2019 года выступают против строительства этого участка хорды. Они обращали внимание, что на склоне рядом с заводом расположен могильник радиоактивных отходов и при строительстве на поверхности могут оказаться уран и торий.

Осенью 2019 года в "Гринпис" заявили, что в ходе проверки грунта в районе завода было выявлено пять очагов радиоактивного загрязнения на месте строительства ЮВХ и уровень радиации там превышал норму в пять-восемь раз. Чиновники утверждали, что проверки не показали там превышений радиационного фона и что стройка не затронет могильник.