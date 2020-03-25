Зоомагазины попросили Мишустина не закрывать их на время карантина

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Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Российские предприятия зообизнеса обратились к правительству РФ и мэру Москвы с просьбой не закрывать зоомагазины во время карантинных мероприятий.

Копии писем от Союза предприятий зообизнеса председателю правительства Михаилу Мишустину и от информационно-издательского центра "Зооинформ" мэру Сергею Собянину поступили в "Интерфакс".

"Сегодня в семьях россиян проживает порядка 18 млн собак и 37 млн кошек, а число зоомагазинов по всей стране превышает 12 тысяч. Примерно треть из них находятся в Москве. Корма и товары для домашних животных не относятся к товарам первой необходимости, но для наших граждан они имеют очень важное социальное значение", - говорится в письме "Зооинформа".

Если хозяева не смогут купить привычный корм для своих животных, им придется "искать альтернативные варианты питания, которые могут не подойти домашним любимцам", отметили в обращении. "Резкая смена корма на другой или внезапный переход на "еду со стола" может быть опасен для здоровья и жизни животных", - говорится в письме "Зооинформа".

Социальное значение домашних животных выросло из-за пандемии

В связи с осложнением санитарно-эпидемиологической ситуации в стране многие граждане уменьшили количество социальных контактов и вынуждены оставаться дома. "Наряду с этим возрастает социальное значение домашних животных, которые помогают людям, особенно детям и людям пожилого возраста, легче переносить связанные с этим сложности", - говорится в письме Союза предприятий зообизнеса.

Законодательно корма и товары для животных не относятся к товарам первой необходимости. Но не во всех продовольственных магазинах, особенно в магазинах "у дома" есть зоотовары.

"В ситуации, когда невозможно будет приобрести качественный корм для домашних животных, продающийся исключительно в специализированных зоомагазинах, владельцам придется перейти на более дешевую продукцию, что может быть опасно для здоровья и жизни животных", - отмечают в Союзе предприятий зообизнеса.

Резкая смена корма на другой или внезапный переход на "еду со стола" может быть опасен для здоровья и жизни животных, согласны в "Зооинформе". Кроме того, закрытие зоомагазинов, в которых есть ветеринарные аптеки, повлечет дефицит ветеринарных препаратов.

В Союзе предприятий зообизнеса также ссылаются на опыт Италии, где на время карантина сети зоомагазинов признали продовольственными, и они продолжили работать наряду с продуктовыми магазинами и аптеками.

Среди подписавших обращение к мэру - исполнительный директор Ассоциации производителей кормов для домашних животных (в нее входят "Рускан", "Нестле", "Марс", "Аллер Петфуд") Федор Борисов, исполнительный директор интернет-магазина Petshop.ru Алексей Пьянков, генеральный директор сети зоомагазинов "Бетховен" Георгий Чкареули и другие.

Всплеск спроса в зоомагазинах

Аналитики IT-компании "Эвотор" зафиксировали всплеск спроса в зоомагазинах в Москве и Санкт-Петербурге на прошлой неделе. С 16 по 22 марта количество покупателей в московских зоомагазинах выросло на 13% по сравнению с предыдущей неделей, средний чек увеличился на 27% (до 2,059 тыс. рублей). Пик продаж пришелся на 17-18 марта, когда число чеков выросло на 30% по сравнению с 10-11 марта.

В зоомагазинах в Петербурге число покупок выросло на 2%, а средний чек увеличился на 27%, до 845 рублей.