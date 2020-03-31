Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:34Заразились
на 31.03В России 2 337+500В мире 782 365+62 248

В мэрии Москвы пообещали не замедлять строительство метро из-за кризиса и коронавируса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Темпы и объемы строительства метров в Москве снижаться не будут, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и ограничения по борьбе с коронавирусом, заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Экономический кризис

Он отметил, что работы идут с опережением графика, и город не намерен снижать темп.

"В настоящее время в активной проходке метро задействовано 23 проходческих щита на различных площадках, это рекордное число работающих одновременно машин", - отметил чиновник.

По его словам, большая часть проходческих комплексов задействована на строительстве тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ). "Строительство самого большого в мире подземного кольца протяженностью около 70 км - это главный проект столичного метростроения. Уже сегодня по ряду участков проходка тоннелей ведется с опережением графика", - подчеркнул заммэра.

Для примера он привел участки между станциями "Кунцевская" и "Давыдково", "Зюзино" и "Воронцовская", "Университет Дружбы народов" и "Улица Новаторов", а также ряд других.

"На сегодня построено более 70% тоннелей Большого кольца. Для пассажиров уже открыты несколько участков, а в целом движение по кольцу планируется запустить в 2022-2023 году", - добавил Бочкарев.

С 28 марта по 5 апреля президентским указом в России объявлены нерабочие дни, во время которых должны остановить работу предприятия, кроме системообразующих или жизненно важных для населения. Кроме того, в Москве с 30 марта ввели режим самоизоляции. Несмотря на это большинство девелоперских компаний региона продлолжают строительство жилья.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Москва Московский метрополитен Андрей Бочкарев

Новости по теме

Новости

Женщина погибла на рельсах московского метро

Только 10% новых заболевших COVID-19 в Москве в последнее время посещали Европу

Более трети новых заболевших COVID-19 в Москве оказались младше 40 лет

В больнице на востоке Москвы COVID-19 диагностировали у более чем 100 пациентов

В Москве закроют тотализаторы и букмекерские конторы

В Москве закроют тотализаторы и букмекерские конторы
Пандемия коронавируса

Собянин освободил москвичей от платы за капремонт на три месяца

Собянин освободил москвичей от платы за капремонт на три месяца

10 тыс. москвичей обратились в первый день за пособием по безработице на период пандемии

10 тыс. москвичей обратились в первый день за пособием по безработице на период пандемии

В Москве скончались четыре пациента с подтвержденным коронавирусом

Вице-мэр Москвы прокомментировала причины ужесточения ограничительных мер

Вице-мэр Москвы прокомментировала причины ужесточения ограничительных мер

Пациентам, лечащимся от коронавируса на дому в Москве, ужесточили режим

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');