В мэрии Москвы пообещали не замедлять строительство метро из-за кризиса и коронавируса

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Темпы и объемы строительства метров в Москве снижаться не будут, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию и ограничения по борьбе с коронавирусом, заявил заммэра города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что работы идут с опережением графика, и город не намерен снижать темп.

"В настоящее время в активной проходке метро задействовано 23 проходческих щита на различных площадках, это рекордное число работающих одновременно машин", - отметил чиновник.

По его словам, большая часть проходческих комплексов задействована на строительстве тоннелей Большой кольцевой линии (БКЛ). "Строительство самого большого в мире подземного кольца протяженностью около 70 км - это главный проект столичного метростроения. Уже сегодня по ряду участков проходка тоннелей ведется с опережением графика", - подчеркнул заммэра.

Для примера он привел участки между станциями "Кунцевская" и "Давыдково", "Зюзино" и "Воронцовская", "Университет Дружбы народов" и "Улица Новаторов", а также ряд других.

"На сегодня построено более 70% тоннелей Большого кольца. Для пассажиров уже открыты несколько участков, а в целом движение по кольцу планируется запустить в 2022-2023 году", - добавил Бочкарев.



С 28 марта по 5 апреля президентским указом в России объявлены нерабочие дни, во время которых должны остановить работу предприятия, кроме системообразующих или жизненно важных для населения. Кроме того, в Москве с 30 марта ввели режим самоизоляции. Несмотря на это большинство девелоперских компаний региона продлолжают строительство жилья.