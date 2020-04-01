В московском метро расклеят стикеры для соблюдения дистанции

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В московском метро и на МЦК расклеют стикеры и контрастные полосы, чтобы обозначить безопасную для пассажиров дистанцию, которую нужно держать, чтобы избежать заражения. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

В московском метро появились стикеры, призывающие соблюдать дистанцию. pic.twitter.com/SJ25qxds4v — Дикая Москва (@WildWildMoscow) March 31, 2020

Речь идет о более чем 110 000 стикеров и 20 000 погонных метров полос.

"Красная разметка для соблюдения дистанции пассажирами появится возле касс, на платформах станций, а также в вагонах поездов. Эти и другие меры предпринимаются для предотвращения распространения коронавируса", - рассказал сотрудник пресс-службы.

Указатели с призывом соблюдать дистанцию не менее 1,5-2 метра будут размещены на наиболее востребованных станциях метро и МЦК. 1 апреля Роспотребнадзор обязал сограждан держаться друг от друга на расстоянии хотя бы один метр.

"Яркие напольные стикеры нанесут во всю длину кассовых окон вестибюлей. Для обозначения безопасной дистанции предупреждающая напольная разметка появится вдоль платформ по обоим направлениям движения поездов мосметро, а на МЦК - на каждой второй платформенной колонне", - подчеркнули в пресс-службе.

В вагонах поездов метро и в "Ласточках" на МЦК через место также наклеят круглые стикеры.