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Магазины и кафе в Москве, не приостановившие работу, оштрафуют на 300 тыс. рублей

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Административный штраф в размере 300 тыс. рублей предусмотрен в Москве для магазинов, кафе, ресторанов и юрлиц - организаторов массовых мероприятий, которые не приостановили работу в рамках режима повышенной готовности в городе.

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Неисполнение этих требований влечет административный штраф для должностных лиц в размере от 30 до 40 тысяч рублей, юридических лиц лиц за подобное нарушение оштрафуют на 200-300 тыс. рублей. Об этом говорится в тексте поправок в КоАП Москвы, размещенных на сайте мэра и правительства столицы.

При этом в законе уточняется, что штрафы применяются, если в действиях виновного нет уголовно наказуемого деяния и они не влекут административной ответственности в соответствии с федеральным КоАП.

В рамках борьбы с пандемией коронавируса все розничные магазины в Москве (за исключением продуктовых и аптек) закрыли в конце марта. Кроме того, с 28 марта по 5 апреля в столице прекратили деятельность все общедоступные рестораны и кафе. Ограничение не распространяется на столовые, буфеты и кафе, в которых питаются работники организаций.

Москва

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