Штрафы за поездки на машинах в период самоизоляции будут получать только больные коронавирусом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве не вводились ограничения на поездки на личных машинах, штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать только больным коронавирусной инфекцией, которые находятся на карантине и на домашнем лечении, объяснил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

"Сейчас норма о штрафах за передвижение на автомобиле является "спящей", так как никакого ограничения на перемещения на личном транспорте в Москве мэром не введено, - сказал он.

По его словам, если человек на карантине, которые не имеет права выходить, выйдет и сядет за руль, его отследят по камерам, остановят, увезут в больницу, а его машину отвезут на спецстоянку.

Всех остальных штрафовать за выезд на личном транспорте нельзя до момента введения "специального режима". "Для этого должен выйти специальный подзаконный акт", - отметил Щитов.

В Москве с 30 марта для всего населения введен режим самоизоляции.

2 апреля мэр Сергей Собянин подписал закон об административных штрафах за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за необеспечение режима самоизоляции. Штрафы для граждан составят 4000 рублей, если их нарушение не содержит уголовно наказуемого деяния. За повторное нарушение или нарушение с использованием транспортного средства штраф составит 5 000 рублей.

31 марта Госдума приняла законы об административной и уголовной ответственности за нарушения законов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Штрафы для граждан могут составить от 1000 до 50 000 рублей. Уголовная ответственность наступает, если из-за нарушителя заболевают и умирают другие.