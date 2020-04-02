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Штрафы за поездки на машинах в период самоизоляции будут получать только больные коронавирусом

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В Москве не вводились ограничения на поездки на личных машинах, штрафы за нарушение режима самоизоляции будут выписывать только больным коронавирусной инфекцией, которые находятся на карантине и на домашнем лечении, объяснил депутат Мосгордумы Кирилл Щитов.

Пандемия коронавируса

"Сейчас норма о штрафах за передвижение на автомобиле является "спящей", так как никакого ограничения на перемещения на личном транспорте в Москве мэром не введено, - сказал он.

По его словам, если человек на карантине, которые не имеет права выходить, выйдет и сядет за руль, его отследят по камерам, остановят, увезут в больницу, а его машину отвезут на спецстоянку.

Всех остальных штрафовать за выезд на личном транспорте нельзя до момента введения "специального режима". "Для этого должен выйти специальный подзаконный акт", - отметил Щитов.

В Москве с 30 марта для всего населения введен режим самоизоляции.

2 апреля мэр Сергей Собянин подписал закон об административных штрафах за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за необеспечение режима самоизоляции. Штрафы для граждан составят 4000 рублей, если их нарушение не содержит уголовно наказуемого деяния. За повторное нарушение или нарушение с использованием транспортного средства штраф составит 5 000 рублей.

31 марта Госдума приняла законы об административной и уголовной ответственности за нарушения законов в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Штрафы для граждан могут составить от 1000 до 50 000 рублей. Уголовная ответственность наступает, если из-за нарушителя заболевают и умирают другие.

Москва в режиме самоизоляции

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С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Мосгордума Кирилл Щитов Москва Сергей Собянин

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