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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
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Московские врачи вылечили от коронавируса уже 168 человек

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Количество выздоровевших от коронавируса в Москве увеличилось до 168, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Пандемия коронавируса

"В Москве выздоровели еще 28 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз "коронавирусная инфекция". Всего в Москве на сегодняшний день уже 168 (выздоровевших - ИФ)", - сказала Ракова журналистам в пятницу.

Ранее главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что на лечении в ней находятся 324 человек, с подтвержденным коронавирусом - 165 пациентов. За сутки оттуда после выздоровления выписали 25 заразившихся.

По данным на четверг, 2 апреля, в Москве обнаружено 2475 случаев заболевания коронавирусом, 140 человек выздоровели и выписались из больницы.

Хроника коронавируса. Апрель.

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Москва

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