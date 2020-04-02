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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:04Заразились
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В Москве впервые умер от коронавируса пациент моложе 40 лет

Это уже двадцатый пациент с подтвержденным COVID-19, скончавшийся в столице

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - В столице скончался 39-летний мужчина с подтвержденной двусторонней пневмонией и положительным результатом на коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом в четверг. До настоящего времени в Москве не умирали пациенты с подтвержденным коронавирусом моложе 40 лет.

"Пациент находился на искусственной вентиляции легких в течение трех дней. У него наблюдалась тахикардия, полиорганная недостаточность, и ряд других заболеваний", - говорится в сообщении.

Это уже двадцатый пациент с подтвержденным COVID-19, скончавшийся в Москве. Ранее о смерти 39-летнего пациента сообщил главный врач 40-й городской больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Пациент 39 лет с ожирением и артериальной гипертензией умер от осложнений коронавирусной инфекции в виде острого респираторного дистресс-синдрома", - написал Проценко в четверг в фейсбуке. Главврач пояснил, что умерший находился на ИВЛ.

По данным на четверг, в Москве выявлено 2475 случаев заболевания коронавирусом, 140 человек выздоровели и выписались из больницы.

Хроника коронавируса. Апрель.

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