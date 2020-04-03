Москву за три дня на автомобилях покинули более 850 тысяч человек

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - За первые три дня нерабочей недели, с 27 по 29 марта, Москву покинули 567 тысяч автомобилей, сообщили "Интерфаксу" в Центре организации дорожного движения в пятницу.

Как отметил собеседник агентства, из города выехали более 850 тысяч человек.

Указом президента России Владимира Путина неделя с 30 марта по 3 апреля была объявлена нерабочей в связи с угрозой распространения коронавируса. Накануне глава государства продлил режим нерабочих дней до 30 апреля.

"Это время можно проводить и на даче, главное - соблюдать режим самоизоляции", - добавили в ЦОДД.

В минувший четверг мэр Москвы Сергей Собянин подписал новый указ об уточнении ограничительных мер в городе в период режима повышенной готовности. Этим документом ограничения на передвижения автомобилей не вводились. Также остается открытым въезд в город и выезд из него.

Как и прежде, поездки можно совершать в рамках соблюдения режима самоизоляции, в частности, для оказания неотложной помощи, поездок в продовольственные магазины, на работу, если человек обязан работать, и в иных целях.

Между тем, сотрудники правоохранительных органов могут поинтересоваться у водителей целью поездки. При себе должны быть документы, удостоверяющие личность.