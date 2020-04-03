Почти половина из последних заразившихся COVID-19 в Москве моложе 45

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - В Москве число заразившихся коронавирусом за сутки выросло на 448, из них 199 - люди в возрасте от 18 до 45 лет и еще 17 - дети, сообщили в городском оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения достигло 2923.

"Среди новых заболевших 199 человек в возрасте от 18 до 45 лет, 159 человек - от 46 до 65 лет и еще 73 человека старше 65 лет. Также коронавирус подтвержден у 17 детей, - сказал представитель штаба. - 53,5% новых случаев заболевания подтверждено у женщин, 46,5% - у мужчин.

Все заболевшие и те, кто с ними контактируют, уже помещены под наблюдение врачей.

В штабе напомнили, что все москвичи независимо от возраста обязаны не покидать место жительства до 1 мая, чтобы уменьшить число передвижений граждан по городу,

Всего, по данным на утро пятницы, в Москве 168 человек вылечились от Covid-19, скончались - 20.

Всего по России число заразившихся за сутки выросло на 601, до 4149, умерли еще четыре человека, всего летальных исходов стало 34.

2 апреля в телеобращении к нации президент Владимир Путин заявил, что в Москве коронавирус представляет серьезную угрозу людям и что в городе "переломить ситуацию – несмотря на принимаемые меры федеральных и городских властей – пока не удается".

После этого мэр Москвы Сергей Собянин продлил режим самоизоляции в городе до 30 апреля включительно. Пропуска для выхода на улицу он пока решил не вводить, поскольку москвичи в целом соблюдают ограничения и можно обойтись без пропусков. Мэр также пообещал ужесточить контроль за заразившимися и находящимися на домашнем карантине.