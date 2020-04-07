Мосгорнаследие разрешило отреставрировать деревянный дом Гусаровых для нужд РПЦ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мосгорнаследие разрешило отреставрировать двухэтажный дом 1840-го год постройки в районе Соколиная гора, первоначально принадлежавший семье старообрядцев Гусаровых. Об этом сообщила пресс-служба департамента.

Это объект культурного наследия федерального значения. Дом, построенный в стиле неоклассицизм, находится по адресу Измайловское шоссе, дом 4.

Здание выглядит как каменное, но второй этаж на самом деле деревянный и покрыт штукатуркой и рустом под камень, рассказал через пресс-службу глава департамента Алексей Емельянов. Еще одним секретом дома он назвал этажность: со стороны парадного фасада этажей два, а со двора виден третий этаж.

Реставрация начнется, как только в Москве отменят ограничения по коронавирусу. После реставрации здание будет использоваться собственником - подворьем патриарха Московского и всея Руси храма Воскресения Христова на бывшем Семеновском кладбище - для нужд церкви.