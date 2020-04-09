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В Петербурге на торги выставили "дачу с привидениями" Месмахера

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - АО "Российский аукционный дом" (РАД) по поручению ООО "РТ-Капитал" (входит в "Ростех") выставило на торги четыре исторические дачи в поселке Парголово на севере Петербурга, в том числе деревянную двухэтажную "дачу с приведениями" 1870 года постройки, дом Георга Месмахера ("Желтая дача").

Цель торгов - привлечь инвесторов для создания на территории Шуваловского парка нового рекреационно-досугового центра, сообщила пресс-служба РАД.

Кроме дач на аукцион выставили пять коммерческих помещений, общей площадью 702,7 кв.м на Заводской улице и участок 3200 кв. м. под ИЖС на улице Некрасова. Все имущество разделено на 6 лотов и будет продаваться по отдельности. Начальная стоимость варьируется от 1,7 млн до 37 млн рублей. Торги пройдут 18 мая 2020 года.

Все объекты находятся неподалеку друг от друга, в 2 км от ж/д станции "Парголово" и в пределах 3-5 км от станции метро "Парнас". Рядом крупные транспортные магистрали - Выборгское шоссе и развязка КАД. В непосредственной близости расположен исторический парк графа Шувалова - Шуваловский парк.

Шуваловский парк расположен на землях Парголовской мызы, которые Елизавет Петровна подарила в 1746 году графу Петру Шувалову. Он начал разбивать там регулярный парк.

Полностью организация парка была завершена в 1830-е годы, а уже к концу века парк стал популярным местом дачного отдыха. Здесь располагалось более 200 частных дач. Архитектурной доминантой парка является Дворец Воронцовых-Дашковых.

В годы гражданской войны в парке сожгли более 70% дач. Во время Великой Отечественной войны на территории парка под горой Парнас был оборудован запасной командный пункт Штаба обороны Ленинграда. В 1948 году парк восстановили, на горе Парнас разбили розарий и затем парк открыли для горожан.

"Желтую дачу" для адвоката Георга Месмахера построил его брат, архитектор Максимиллиан Месмахер. Это двухэтажное деревянное здание с башенками, эркерами и шпилями, с инициалами владельца и цифрами "1902" на фасаде. В советские годы там жили люди. Сейчас это памятник архитектуры регионального значения. Весной 2018 года у здания частично обрушился фасад.

Парголово Шуваловский парк Петербург Георг Месмахер Ленинград

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