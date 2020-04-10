В Москве началась тотальная проверка монастырей на коронавирус

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - РПЦ решила проверить всех насельников московских монастырей на коронавирус, сообщили в рабочей группе при патриархе по координации работы церквей в условиях пандемии.

Выездное тестирование проведут сотрудники клинической больницы Святителя Алексия (больница Московской патриархии).

В городе 15 мужских монастырей и 18 женских, где живут в общей сложности около 2000 человек, включая послушников и послушниц.

10 апреля тестирование начали в Донском мужском монастыре.

На 9 апреля рабочая группа при патриархе сообщала о том, что коронавирус выявили у восьми священников Московской епархии. Еще у троих проявились симптомы коронавирусной инфекции, но на тот момент диагноз не был подтвержден. В группе также назвали церкви, клирики которых могли заразиться. Это храм иконы Божией Матери "Утоли моя печали" в Марьине, храм Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, храм Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском, храм Симеона Столпника за Яузой в Таганском районе, храм Андрея Первозванного в Метрогородке и храм Вознесения Господня на Гороховом поле.

Протодиакон Андрей Кураев 10 апреля сообщил о смерти первого священника РПЦ, заразившегося коронавирусом. Это протодиакон Русской православной церкви за границей Александр Гусев, который служил в городе Рино в Неваде. Ему было 57 лет.

РПЦ постепенно усиливала меры безопасности в связи с эпидемией коронавируса. 17 марта патриарх Кирилл дал первые беспрецедентные рекомендации по использованию при причастии одноразовых стаканчиков для запивки, одноразовых салфеток и перчаток, а также посоветовал священникам не протягивть руки для целования.

В конце марта, когда власти Петербурга запретили горожанам посещать храмы, в правовом управлении РПЦ это решение назвали антиконституционным.

Однако 29 марта предстоятель РПЦ призвал верующих молиться дома и не приходить в церковь, чтобы обезопасить себя.

Формат пасхальных богослужений в церкви еще не определили.