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В Подмосковье определили порядок доставки на дом лекарств жителям старше 65 лет

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Минздрав региона утвердил регламент обеспечения лекарственными препаратами на дому жителей области старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства Подмосковья.

Согласно опубликованному документу, списки прикрепленных к медорганизации пациентов, имеющих право на бесплатное обеспечение лекарствами в Подмосковье должны формироваться ежедневно, реестр доставки будет формироваться по результатам осмотра пациентов врачом на дому.

Лекарство должно быть доставлено на следующий день поле выписки рецепта.

"В случае нарушения пациентом режима самоизоляции и отсутствия его по адресу доставки на момент доставки, медицинский работник делает соответствующую отметку в реестре доставки и передает лекарственные препараты (...) ответственному в день доставки. Повторная доставка осуществляется после согласования ответственным с пациентом новой даты доставки", - уточняется в документе.

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