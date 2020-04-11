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Сотрудников столичной полиции начнут проверять на коронавирус

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - На следующей неделе в Москве начнётся проверка сотрудников полиции на наличие новой коронавирусной инфекции, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, также будет проводиться скрининговые исследования работников полиции, которые заняты непосредственно обеспечением общественного порядка.

Ежедневно в Москве проводится более 15 тыс. исследований на коронавирусную инфекцию.

"С этой недели мы приступили к обследованию не только больных людей, но и начали скрининг тех работников организаций, без которых в этих условиях невозможно нормальное функционирование города", - отметила Ракова.

Так, по ее словам, на этой неделе началась проверка на COVID-19 медицинских и социальных работников, а в субботу и воскресенье проводятся исследования среди работников общественного транспорта.

По данным на 11 апреля, в Москве зарегистрировано 1030 новых случаев коронавирусной инфекции. Накануне сообщалось о 7822 инфицированных в столице в целом, таким образом, общее число заболевших в Москве достигло 8852 человек.

Москва полиция

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