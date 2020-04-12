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В Минкомсвязи заявили, что их приложение не выдает пропуска для москвичей

В Минкомсвязи заявили, что их приложение не выдает пропуска для москвичей
Фото: Vostock-photo

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Минкомсвязи России запустило в тестовом режиме федеральное приложение "Госуслуги Стопкоронавирус", но оно не будет применяться в Москве, сообщили в пресс-службе министерства.

Там уточнили, что его, при желании можно адаптировать для других регионов РФ, если власти решат ввести пропускной режим для передвижения жителей.

Ранее пользователи интернета обратили внимание на появившееся в AppStore и GooglePlay приложение Минкомсвязи, которое, судя по описанию, при регистрации через портал Госуслуг генерирует QR-коды для выхода из дома, а также должно облегчить возвращающимся из-за границы прохождение таможенного контроля.

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Это вызвало многочисленные вопросы, так как с понедельника, 13 апреля, в Москве начнут выдавать пропуска на передвижение по городу на личном и общественном транспорте.

В столице заказать цифровой пропуск можно на портале MOS.RU, также же можно отправить СМС на номер 7377 или позвонить по телефону +7 (495) 777-77-77.

Как работает приложение "Госуслуги Стопкоронавирус"

В Минкомсвязи подчеркнули, что их приложение не является обязательным для использования при организации электронных пропусков в масштабе РФ без отдельных решений региональных властей.

Приложение "Госуслуги Стопкоронавирус" интегрировано с единой системой идентификации и аутентификации Единого портала госуслуг и позволяет использовать уже имеющуюся учетную запись пользователя в этой системе.

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Пользователь в приложении может указать адрес фактического проживания и выбрать цель выхода из дома из списка. Далее в приложении формируется карточка "таймер пребывания на улице" с соответствующим QR-кодом.

Предполагается, что владелец телефона может предъявить QR-код проверяющему, который с помощью приложения "Ковид сканер" сможет получить соответствующую информацию о целях выхода из дома и прошедшем времени с момента оформления.

При этом предполагается, что у пользователя приложения "Госуслуги стопкороновирус" есть в наличии с собой документы, удостоверяющие личность.

Минкомсвязи

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