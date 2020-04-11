Собянин допустил возникновение технических проблем при введении пропусков

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин предположил, что с пропусками могут быть технологические проблемы, потом система будет отлажена.

Он написал в своем блоге, что система на первый взгляд кажется сложной, но нужно набраться терпения.

Он подчеркнул, что, к сожалению, введение пропусков - это необходимость.

"Необходимость для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье многих москвичей, как можно быстрее преодолеть беду и вернуться к нормальной жизни", - заключил он.

Ранее мэр объявил о подписании им указа, который вводит обязательные пропуска для поездок по Москве на личном и общественном транспорте.