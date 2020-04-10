В Подмосковье поэтапно введут режим пропусков

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В Московской области введут режим пропусков, получать их нужно будет тем, кто ходит на работу, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Режим пропусков будет вводиться поэтапно. (...) Мы подготовили платформу "Услуги.Мосрег.Ру", где человек, который идет на работу, или передвигается из Москвы в область, или едет по уважительной причине, должен будет зарегистрироваться", - сказал Воробьев в эфире телеканала "Россия-1" (ВГТРК).

Губернатор добавил, что платформа будет "максимально удобной" в пользовании."

"Наверняка вас остановят"

Воробьев отмечает, что сотрудники полиции, Росгвардии, ГИБДД в Московской области со следующей недели усилят контроль за соблюдением режима самоизоляции.

"Со следующей недели, по сути, вводится усиление полиции, Росгвардии, сотрудников ГИБДД, которые наверняка вас остановят, наверняка будут задавать вопросы, с какой целью вы вышли из дома. Поэтому прошу вас оставаться дома и серьезно отнестись к требованиям, которые ставит перед нами жизнь для того, чтобы не допустить распространение вирусом", - говорится в обращении Воробьева, размещенном на его странице во "Вконтакте".

Стройки приостановятся

"Даже если ты не зарегистрирован, у тебя нет QR-кода - ничего страшного, если есть удостоверение личности и удостоверение с места работы. Мы обязательно разъясним и покажем, как это работает", - отметил Воробьев.

Он также отметил, что в связи с распространением коронавируса в Московской области со следующей недели будут работать только необходимые предприятия, стройку приостановят.

"Со следующей недели мы по сути полностью останавливаем стройку наших школ, детсадов, многоквартирных домов. Остаются работать только самые необходимые предприятия", - написал Воробьев на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

По словам руководителя региона, разрешено будет работать фабрикам и заводам, но с условием обязательного соблюдения санитарных правил.