В мэрии Москвы зафиксировали всплеск хакерских атак на систему выдачи пропусков

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Система выдачи цифровых пропусков подвергается небывалому количеству хакерских атак, но справляется с нагрузкой, хотя могут быть проблемы с доступом, заявил глава департамента информационных технологий правительства Москвы Эдуард Лысенко.

Мы сегодня за последние три часа испытали атак - наверное думаю, что заказных - столько, сколько не испытывали за последние два квартала. То есть нас очень упорно пытаются сломать", - сказал Лысенко в эфире "Эхо Москвы" в понедельник.

"Это, конечно, к слому не приводит, потому что форма в любом случае работает, и у нас инфраструктура уже отточена годами, но сложности с доступом, однозначно, возникают", - отметил чиновник.

По его словам, "это объективная ситуация". "Но, я думаю, что сейчас, когда перестанут этим заниматься недобросовестные люди, то все встанет на свои места", - сказал глава департамента.

Тем не менее, по его словам, система выдает пропуска, и их можно проверить.

"В любом случае система выдачи (пропусков) сама работает, и проверки тоже - мы уже оттестировали - работают", - отметил Лысенко.

Лучше пользоваться прямой ссылкой

Для оформления электронного пропуска в столичной мэрии просят пользоваться прямой ссылкой.

"Пожалуйста, при входе в интернет пользуйтесь прямой ссылкой на форму. Ссылка латинскими буквами, но очень простая http://nedoma.mos.ru . Это существенно упростит для всех доступ", - уточнил глава ДИТ Москвы Эдуард Лысенко.

"К сожалению, виснет сейчас все, атаки неизбежны, к сожалению, но это все пройдет. Мы все это отобьем, форма абсолютно защищенная, и можно спокойно все заполнять. У нас есть время, не надо сейчас создавать ажиотаж и на 15 апреля всем в один момент все делать, сейчас пройдет пик, и спокойно все дооформят", - сказал Лысенко.

Он также напомнил, что пропуск можно заказать по смс и городскому телефону.

"Звонок на городской телефон сейчас тоже не самый лучший вариант, много людей задают вопросы, все пытаются дозвониться по телефону. Работает порядка тысячи операторов и среднее время разговоров 3,5 минуты", - сказал глава департамента.

Лысенко также сообщил, что власти не планируют запускать мобильное приложение для выдачи пропусков.

"Мы сейчас специально не запускаем мобильное приложение, это еще больше усложняет инфраструктуру и делает более уязвимой для атак", - сказал он.

В соответствии с указом столичного мэра Сергея Собянина и аналогичным постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева, с понедельника начинается оформление цифровых пропусков, которые станут обязательными для поездок по территории двух регионов с 15 апреля.

Пропуск будет представлять собой специальный код, состоящий из цифр и букв, первые 4 знака которого означают дату окончания срока действия пропуска, остальные 12 знаков позволяют идентифицировать его владельца и цель поездки.

Получить цифровой пропуск жители Москвы могут на портале mos.ru, либо отправив СМС на короткий номер 7377, либо по телефону +7 (495) 777-77-77. Жители Московской области могут оформить пропуск на сайте uslugi.mosreg.ru, либо отправив СМС на номер 0250, либо позвонив по телефону 8-800-550-50-30.