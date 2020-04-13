Президент РФ заявил, что пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве

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Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин призвал не расслабляться, поскольку пик заболеваемости коронавирусом не пройден даже в Москве.

"У нас очень много проблем. Нам здесь особенно хвастаться нечем и ни к чему. Особенно не нужно расслабляться, потому что, в целом, как вы сами об этом говорите, как говорят ваши узкие специалисты, пик эпидемии у нас не пройден", - сказал Путин в понедельник на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в России.

Он отметил, что в этой связи считает оправданными меры по борьбе с коронавирусом, которые приняты в Москве. "Важно, чтобы все технические, административные вопросы были до конца отработаны и эффективно функционировали, чтобы это не создавало дополнительных проблем для граждан", - сказал президент.

Недоработки в борьбе с эпидемией будут рассматриваться как преступная халатность

Глава государства на совещании также предупредил, что недоработки в борьбе с эпидемией со стороны регионов будут рассматриваться как преступная халатность, которая повлечет не только административную ответственность.

"Совсем недавно мы проводили совещание со всеми субъектами РФ. Я еще раз хочу на это обратить внимание: если не будет что-то вовремя доделано, буду рассматривать это как преступную халатность. И со всеми вытекающими последствиями, не только административного характера", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что в настоящее время, и это прозвучало на совещании, "создание дополнительных специализированных коек идет по плану - 30% уже развернуто".

"Вместе с тем, как вы сами сказали, другие регионы РФ отстают от Москвы на три-четыре недели. Это значит, что у них у всех есть еще запас времени. Но этот запас может быстро таять. Его нельзя расходовать бездумно - он должен быть использован самым эффективным образом", - подчеркнул президент.

Ранее в ходе совещания в понедельник глава государства констатировал, что обстановка с распространением коронавируса в России меняется не в лучшую сторону. Путин отметил, что увеличивается число заболевших людей, причем фиксируется все больше случаев тяжелого протекания болезни. В связи с этим президент потребовал учитывать все сценарии развития ситуации с коронавирусом, включая экстраординарные.