Пик вспышки коронавируса в США спрогнозировали на эту неделю

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Директор Федерального центра по контролю и профилактике заболеваний США Роберт Редфилд заявил, что страна может достичь пика распространения коронавируса уже в течение этой недели.

"Мы приближаемся к пику прямо сейчас", - отметил Редфилд в эфире американского телеканала NBC News.

"Вы поймете, когда страна достигнет пика: тогда на следующий день (подтвержденных случаев заражения - ИФ) будет меньше, чем днем ранее", - сказал эксперт.

Он подчеркнул, что в США удалось стабилизировать скорость распространения инфекции.

Редфилд считает, что ключевыми факторами в борьбе с пандемией являются контроль за возможными зараженными и тестирование.

По состоянию на 13 апреля, США продолжают занимать первое место в мире и по числу диагностированных случаев заражения COVID-19, и по количеству летальных исходов. В стране выявлено 560,4 тыс. пациентов с коронавирусом, 22 тыс. из них скончались.

Самой сложной в США признана эпидемиологическая ситуация в Нью-Йорке. По словам губернатора штата Эндрю Куомо, общее количество летальных исходов после заражения COVID-19 превысило в штате 10 тыс.