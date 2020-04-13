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Деятели культуры призвали Собянина не допустить реконструкцию Патриарших прудов

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Деятели культуры обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой защитить от реконструкции ансамбль садово-паркового искусства Патриаршие пруды.

"Мы, жители района Патриарших прудов и москвичи, живущие в других районах города, просим Вашего активного содействия в защите от запланированного разрушения любимого всеми жителями столицы знаменитого ансамбля, объекта культурного наследия, произведения садово-паркового искусства - Патриаршие пруды. Композиционной доминантой ансамбля является павильон, скромное одноэтажное здание на гранитном подиуме, сомасштабное парку, водному зеркалу и всей той уникальной для Москвы комфортной, гармоничной и уютной городской среде, которая исторически сложилась вокруг небольшого Патриаршего пруда", - говорится в обращении к мэру столицы. Копия обращения имеется в распоряжении "Интерфакса".

В обращении утверждается, что новые владельцы павильона намерены надстроить здание и значительно увеличить его высоту, что приведет к принципиальному изменению архитектурного облика. "Реализация проектного предложения, полностью искажающего сдержанный классицистический стиль павильона, неизбежно превратит небольшое, камерного характера здание в громоздкий и уродливый объем, не соответствующий ни масштабу, ни эстетике ансамбля Патриарших прудов", - подчеркивается в обращении.

Кроме того, по мнению авторов, реконструкция происходит в нарушение законодательства по охране культурного наследия, вопреки мнению профессионального архитектурного сообщества, Союза московских архитекторов, Международной академии архитектуры и градозащитников.

"Просим Вас, уважаемый Сергей Семенович, предотвратить варварское уничтожение существующего архитектурно-градостроительного ансамбля и лично проконтролировать сохранение павильона в его нынешних габаритах и существующем архитектурном облике в соответствии с действующим законодательством по охране культурного наследия", - говорится в обращении.

Среди подписавших документ народные артисты РСФСР Александр Ширвиндт, Светлана Немоляева, Людмила Максакова, телеведущий Михаил Ширвиндт, народные артист СССР Юрий Соломин и Юрий Башмет, народный артист России Александр Филиппенко, заслуженные артисты РФ Игорь Угольников и Владимир Вдовиченко, теннисист, заслуженный мастер спорта РФ Марат Сафин и другие.

Москва Сергей Собянин

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