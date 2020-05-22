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Собственник пообещал сохранить исторический облик павильона на Патриарших

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Изменения во внешний облик ремонтируемого павильона на Патриарших прудах в центре Москвы вносить не планируется, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе собственника объекта ГК "Киевская площадь".

"Производимые в настоящее время работы не предусматривают реконструкцию, строительство надстройки или какие-либо иные изменения во внешнем облике здания. Слухи об изменениях не соответствуют действительности", - заверили в компании.

В пресс-службе напомнили, что у компании есть успешный опыт по реставрации объектов исторического наследия - Миусского трамвайного депо и гостиницы "Украина".

"Опыт, являющийся во многом уникальным, будет применяться и в работе над "Павильоном", не являющимся историческим памятником, но имеющим несомненную ценность для Патриарших прудов", - отмечается в сообщении.

Ранее в соцсетях появились публикации о надстройке здания, которая полностью искажает его первоначальный облик. Также в сети публикуются петиции с призывом остановить работы по проекту.

Так, в середине апреля деятели культуры обратились к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой защитить от реконструкции ансамбль садово-паркового искусства Патриаршие пруды.

"Павильон" на Патриарших появился в 1938 году. В 1980-х здание снесли, на его месте появилось каменное сооружение, сохранившее лепнину и рельефы старого. Некоторое время там работали буфет и раздевалка при катке. Большую часть 2010-х гг. здание занимали рестораны, а в 2018-м "Павильон" был выставлен на продажу. Здание "Павильона" на Патриарших прудах принадлежит Группе компаний "Киевская площадь" с 2019 года. По завершении ремонтных работ в здании "Павильона" планируется открыть новый ресторан.

"Киевская площадь" входит в топ-100 крупнейших частных российских компаний. Компания основана Годом Нисановым и Зарахом Илиевым, которые являются бизнес-партнерами с 1992 года. В портфель компании входят спорткомплекс "Олимпийский", ТРЦ "Европейский", мебельный торговый комплекс "Гранд", Radisson Collection Hotel, Moscow (гостиница "Украина"), гастрономический квартал "Депо", агрокластер "Фуд Сити" и др. Общая площадь коммерческой недвижимости группы компаний составляет более 3,75 млн. кв. м.

Москва

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